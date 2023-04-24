Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: İngiltere'den olay Naby Keita iddiası! Galatasaray...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Liverpool ile kontratı haziran ayında sona erecek Naby Keita için devreye girmişti. Yıldız orta sahanın transferine dair İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yeni sezondaki transfer hedeflerini belirlemeye başladı.
Cimbom, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki yıl da iddialı isimleri kadrosuna katmak istiyor.