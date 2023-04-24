Maçın son düdüğüne (uzatmalarla birlikte) 15 dakika kadar vardı ve Galatasaray ilk düdüğünden itibaren final gibi oynadığı maçta davul gibi gerilmişti ancak bir o kadar da coşkuluydu hala. Fakat; olmayınca olmuyor... Rakip kaliteli bir rakipken ne kadar iyi oynarsanız oynayın, bireysel hatalarla beraber geriye düşülünce, panik havasına girmeden ayakta kalmak çok zor.