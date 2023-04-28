Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımda yaşanan krizin ardından Bafetimbi Gomis'le ilgili bir açıklama yaptı.
Erden Timur'dan flaş Bafetimbi Gomis açıklaması! Bu olay şampiyonluğu...
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşandı. Bafetimbi Gomis'in açıklamaları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bu olay camiada büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Timur, ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk tercih olarak oyuna alınmamasını sorun ederek bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemediğini teknik direktör Okan Buruk'a söyleyen Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulundu.