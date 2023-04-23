Galatasaray'da Olimpiu Morutan gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu olmuştu. Cimbom'da sezon başında İtalya'nın Pisa takımına kiralanan Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 12:14