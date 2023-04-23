GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Lucas Torreira ısrarı! G.Saray'a sunulacak teklif...

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. 27 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekipleri talip olurken, Cimbom'a sunulacak teklif de belli oldu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 12:57