Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Lucas Torreira ısrarı! G.Saray'a sunulacak teklif...
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. 27 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekipleri talip olurken, Cimbom'a sunulacak teklif de belli oldu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde puan farkını açmak istiyor.
Galatasaray'da maç öncesi Icardi belirsizliği sürüyor.