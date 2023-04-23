Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk istedi Erden Timur Almanya'ya uçuyor

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak isterken, bu klasmanda yarışabilecek bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini iletirken, transferle bizzat ilgilenen başkan vekili Erden Timur'un 3 transferi bitirmek için Almanya'ya uçacağı öğrenildi. İşte o futbolcular ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 11:35