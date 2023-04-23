Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda bulunuyor.
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk istedi Erden Timur Almanya'ya uçuyor
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak isterken, bu klasmanda yarışabilecek bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini iletirken, transferle bizzat ilgilenen başkan vekili Erden Timur'un 3 transferi bitirmek için Almanya'ya uçacağı öğrenildi. İşte o futbolcular ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ligde ipi göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.