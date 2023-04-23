Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kazımcan Karataş konuştu!

Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kazımcan Karataş konuştu. Karataş, "Bugün zorlu bir maç olacak. Lige başladığımızda şampiyonluk sözü vermiştik. Son 7 haftamız artık. Her maçı kazanarak en kısa sürede şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 18:21