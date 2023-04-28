Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
Guglielmo Vicario'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'da yeni sezon için kaleci arayışları sürüyor. Fernando Muslera'nın yerine takviye yapmak isteyen Cimbom, İtalya Ligi takımlarından Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu gündemine almıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin menajeri, Vicario'nun transfer durumuna ilişkin konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Yönetim gelecek yıl kaleye takviye yapma hedefindeydi.