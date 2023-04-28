Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi yaz transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den Samuel Eto'o itirafı!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Kamerun basınına açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki forvet, bir dönem Türkiye'de de oynayan efsane futbolcu Samuel Eto'o hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Arjantinli forvet, sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.
30 yaşındaki santrfor şu ana kadar 20 karşılaşmaya çıktı.