Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray istiyordu! Juventus'tan Angel Di Maria ve transfer kararı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi kadrosu kurmak isterken, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. İtalyan kulübü, Arjantinli yıldız konusunda transfer kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon da bu takviyelerine devam etmek istiyor.
Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi isimleri renklerine bağlayan Cimbom, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.