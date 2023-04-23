GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlardan Mostafa Mohamed kararı! Birkaç hafta içinde...

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Nantes kulübüne kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonuna sahip olan Nantes'ın, 5.7 milyon Euro'luk ücreti verip vermeyeceği merak konusu olmuştu. 25 yaşındaki forvetin transfer durumu netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 16:55