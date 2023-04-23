GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Mertens kararı! Sözleşme sonrası...

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bu sezon sergilediği performansla kendisine hayran bırakan Mertens'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı. Yönetim ayrıca bu noktada flaş bir karar daha aldı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40