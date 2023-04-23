9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sergilediği performans ve mücadeleci ruhu ile taraftarların da sevgilisi oldu.
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9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sergilediği performans ve mücadeleci ruhu ile taraftarların da sevgilisi oldu.
1+1 yıllık sözleşme imzalanan futbolcunun opsiyonu, Kayserispor maçıyla birlikte devreye girdi.
Galatasaray Mertens'ten uzun vadeli bir şekilde yararlanmak istiyor.