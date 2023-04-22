Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında 23 Nisan Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

ICARDI'NİN OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.

Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme yarın yapılacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SAHASINDAKİ SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.