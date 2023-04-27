Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik randevu şampiyonluk yarışı için de büyük önem taşıyor. Öte yandan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi iddaa oranları belli oldu. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 13:17