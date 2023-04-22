Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük'ü konuk edecek.
Galatasaray'a Arjantinli yıldız! Okan Buruk onay verdi
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk transfere onay verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük'ü konuk edecek.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
Okan Buruk'un bu noktada nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.