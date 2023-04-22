Galatasaray'a Arjantinli yıldız! Okan Buruk onay verdi

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk transfere onay verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 06:40