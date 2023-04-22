Yaz transfer döneminin son gününde PSG'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Mauro Icardi, G.Saray'ın skor yükünü üstlenen isim oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Mauro Icardi kararı! PSG ile görüşme...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'ın skor yükünü, sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi üstlenmişti. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı takımda tutmak istediği bilinirken, görüşme yapılacak tarih ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mauro Icardi, Galatasaray'da çıktığı 19 resmi maçta 14 gol, 8 asist ile tam 22 gole direkt katkı sağladı.
Geçtiğimiz hafta takımda kalmak istediğini açıklarken yönetim, yıldız oyuncu konusunda stratejisini bozmayacak.