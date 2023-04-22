Süper Lig'de en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için harekete geçti.
GALATASARAY HABERLERİ: İşte G.Saray'ın 7 maddede Şampiyonlar Ligi planı!
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla lider konumda olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Ligi zirvede tamamlarsa Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak Cimbom, planını ise şimdiden hazırladı. İşte 7 maddelik o plan... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Galatarasaray'ın yeni sezona dair yönetimin attığı ve atacağı transfer adımları:
1. Kiralık yıldızlar İcardi ve Rashica'nın bonservisi için kulüpleri PSG ve Norwich City ile sezon bitmeden temasa geçildi. İki oyuncunun da kadroda tutulması için şartlar zorlanacak.