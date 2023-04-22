GALATASARAY HABERLERİ: İşte G.Saray'ın 7 maddede Şampiyonlar Ligi planı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla lider konumda olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Ligi zirvede tamamlarsa Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak Cimbom, planını ise şimdiden hazırladı. İşte 7 maddelik o plan... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 06:40