Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı!
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde gümüş madalya kazandı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2023- 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023- 16:58
11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası son gününde de hız kesmeden devam etti. Milli sporcular Ferhat Arıcan ve Adem Asil mücadele etti. Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 14.933 puanla Avrupa ikincisi oldu. Geçtiğimiz günlerde erkekler genel tasnif kategorisinde ve halka finalinde altın madalya kazanan Adem Asil ise bugün atlama masası finalinde beşinci oldu.
39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi.