Galatasaray yönetimi sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın yeni sezonda da takımda olması için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Milot Rashica teklifi! Norwich City'nin talebi...
Sezon başında Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, sarı-kırmızılılarda gerek savunma katkısıyla gerek hücum aktivitelerine katkısıyla ön plana çıktı. Cimbom Kosovalı yıldızın bonservisini almak isterken, İngiliz ekibinden özel madde talebi geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İlk olarak Kosovalı yıldızın bonservisini almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Norwich ile masaya oturmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre İngiliz kulübünün 8 milyon Euro'luk talebi sonrasında yönetimin plan değişikliğine gittiği öğrenildi.