Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Alexis Sanchez ısrarı! Marsilya'daki geleceği...
Galatasaray geçtiğimiz yaz Inter ile sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez'i gündemine almış ve Şilili oyuncuyla anlaşma zemini sağlanamamıştı. Sarı-kırmızılılar yine yıldız futbolcuyu gündemine alırken, Marsilya'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Alexis Sanchez ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan, yaz transfer döneminde transfer görüşmelerine dahil olmuş ve Erden Timur ile İtalya'ya giderek temaslarda bulunmuştu.