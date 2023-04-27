Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sabah'ta yer alan habere göre Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor.