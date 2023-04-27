Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sabah'ta yer alan habere göre Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor.
Kesenin ağzı açıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan oyunculara dev prim!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi, iki başkan Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek futbolcularına prim sözü verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.04.2023- 06:40
Lideri yenerek zirvede işleri iyice karıştırmayı hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 3 puanın alınması halinde verilecek ödülü belirledi.
Siyah-beyazlılar, sezon başında 75 bin TL olarak belirlenen derbi galibiyetine verilen primi Fenerbahçe maçında 100 bin TL'ye çıkarmıştı. Çebi ve kurmaylarının, bu kez primi ikiye katlayarak adam başı 150 bin TL olarak belirlediği öğrenildi.