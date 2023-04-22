Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'ın B planı hazır! Mauro Icardi olmazsa...
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Sezon sonunda hücum hattında büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erecek. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, bu bölge için birçok yıldızın adı geçiyordu. Son olarak G.Saray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle forvet hattı büyük önem taşıyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 37 yaşındaki Fransız yıldız kalmak istiyor ama devam edilmesi düşünülmüyor.
Mauro Icardi performansıyla dikkat çekiyor ama onun da kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Icardi'nin tapusunu almak için görüşmeler yapıyor. Buna karşılık Paris Saint Germain ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil...