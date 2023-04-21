Roberto Firmino transferinde Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Golcü arayışında olan sarı kırmızılılar, haziran ayında Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Roberto Firmino'yu gündemine almıştı. 31 yaşındaki forvetin transferinde Cimbom'a kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)