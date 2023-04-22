İç transferde en çok başları ağrıyacaklar, Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike! Tam 25 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 2 aydan az bir süre kala takımlardaki oyuncuların da geleceği merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 25 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. 4 Büyüklerin bu konuda ne adım atacağı ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre haziran ayı itibarıyla 4 büyük kulüpte toplam piyasa değerleri tam 109 milyon 250 bin euro'ya ulaşan 25 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İşte detaylar...
Lig lideri Galatasaray'da sezon sonu toplam değerleri 36 milyon euro'yu bulan 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek ki, bunların içinde sezona damga vuran ve vazgeçilmesi imkansız olan çok önemli isimler bulunuyor.