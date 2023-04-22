G.Saray Karagümrük karşısında!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2023
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