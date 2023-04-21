Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Transferde bombe gelişme! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon için transfer operasyonuna başlamıştı. Transfer listesini belirleyen Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Sarı lacivertliler bir yandan zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isterken, bir yandan da transfer operasyonuna dört bir koldan devam ediyor.
Yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus ile gelecek sezon için fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.