Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalya'dan transfer müjdesi! Galatasaray ve Di Maria...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyordu. İtalya'dan Di Maria transferine dair Cimbom'a büyük bir müjde geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından flaş transferlere imza atılmıştı.
Cimbom sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmişti.