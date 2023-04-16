Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de parmak ısırtmaya devam ediyor. Kayseri'yi 6 golle geçen sarı kırmızılılar, iç sahada üst üste 10. galibiyetini elde etti. Öte yandan Cimbom, Avrupa'nın en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ikinci takımı oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray şov devam ediyor. Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mauro İcardi hat-trick yaparak yıldızlaşırken Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo da ona eşlik etti. Bu sezon sahasındaki en farklı galibiyetini elde eden lider Galatasaray, puanını 66'ya çıkartarak, bitime 8 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Ayrıca Nef Stadı'nda üst üste 10'uncu galibiyetine ulaştı.



37 PUAN TOPLADI

Ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en çok puanı evinde topladı. İç sahada 14 maça çıkan Aslan, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 37 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç'ın haberine göre, bu performansıyla iç sahada Avrupa'nın en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ikinci takımı konumunda... Avrupa'nın beş büyük ligindeki dev kulüplerin iç saha galibiyet sayısı baz alındığında Lens, yüzde 87'lik oranıyla ilk sırada yer aldı. Yüzde 86 ile Galatasaray ve Manchester City ikinci, Dortmund üçüncü ve Napoli de dördüncü oldu.

6-0'lık Kayserispor galibiyetinde yüzde 90 ile en yüksek pas isabet oranını ve 17 isabetli şutla sezondaki en yüksek şut isabet sayısını yakaladı.