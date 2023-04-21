Galatasaray'ın Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la oynadığı maçta oyuna devam etmeyen Icardi'nin son durumu netleşti.
Galatasaray'da Mauro Icardi Karagümrük maçında oynayacak mı? Son durumu netleşti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadelede öncesi Mauro Icardi endişesi yaşanıyordu. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Arjantinli golcünün son durumu belli oldu. Peki Icardi, Karagümrük maçında sahada olacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yıldız ismin sakatlığı sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.
Alanyaspor maçında arka adalesinden sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak ikinci yarıya çıkarılmayan Mauro Icardi'nin durumunun beklendiği gibi ciddi olmadığı öğrenildi.