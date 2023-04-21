Alexis Sanchez'in transfer şartı belli oldu! Galatasaray'a gelmek için...

Galatasaray, geçen sezon Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için yoğun uğraş vermişti. Ancak sarı kırmızılılar 34 yaşındaki futbolcuyu Marsilya'ya kaptırmıştı. Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Sanchez için bir ümit daha doğdu. Yönetim, haziran ayında boşa çıkacak yıldız isim için yeniden harekete geçmişti. Alexis Sanchez ise kendisini isteyen kulüplerden o şartları talep etti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)