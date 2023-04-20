Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray, 30. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi hakkında süpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yeni sezonda sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı büyük tartışma konusu olmuştu. İtalyan basını, başarılı santrforun yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 yenerek son 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.
Akdeniz ekibini devirerek liderliğini perçinleyen Galatasaray, sezon öncesi yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırmıştı.