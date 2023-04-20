Dinamo Moskova yöneticisinden Arsen Zakharyan sözleri! Galatasaray ve transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, gerek yaz transfer döneminde gerekse ocak ayında kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için temasa geçse de, oyuncuyu renklerine bağlayamamıştı. Rus kulübünün yöneticisi, 19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)