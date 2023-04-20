GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo için Avrupa deviyle temaslar başladı! Takas ve transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk hasretini dindirme parolasıyla başlayan ve kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana çeşitli transfer haberlerine konu olan 23 yaşındaki yıldız için, bir iddia da İtalyan basınından ortaya atıldı. Habere göre Cimbom Avrupa deviyle temaslara başlarken, transfer sürpriz bir takasla bitebilir. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)