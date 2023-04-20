Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bryan Reynolds'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon için bonservisi Roma'da bulunan Bryan Reynolds'ı listesine almıştı. 21 yaşındaki futbolcunun transferine dair menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı takım yeni sezon planlamalarını yapmaya başladı.
Yönetim ve Okan Buruk, önümüzdeki dönemde takıma yapılacak takviyeler için fikir alışverişinde bulunuyordu.