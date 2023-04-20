Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fransa'nın Arda Güler'i Galatasaray'a! Genç yıldız imzayı atıyor
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Cimbom'un, Fransa Ligi takımlarından PSG'de forma giyen flaş bir yıldız için devreye girdiği belirtildi. Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda o futbolcuya imza attıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında dev bir çekişme hakim.
İki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet içinde.