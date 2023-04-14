GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızı G.Saray'a! Temaslara başlandı

Spor Toto Süper Lig'e sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sıklaştırıldı. Sarı-kırmızılılar daha önce gündemine aldığı Chelsea'nin yıldızı için tekrar devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023- 15:33