Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürdüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızı G.Saray'a! Temaslara başlandı
Spor Toto Süper Lig'e sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sıklaştırıldı. Sarı-kırmızılılar daha önce gündemine aldığı Chelsea'nin yıldızı için tekrar devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda bir yandan lig mücadelesi devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Öte yandan Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.