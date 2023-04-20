GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'ya Çizme kancası! Gözden çıkarılan rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. İtalyan basını 27 yaşındaki oyuncu için Serie A devinin devrede olduğunu yazdı. İşte gözden çıkarılan rakam ve son gelişmeler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)