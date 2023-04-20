Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'ya Çizme kancası! Gözden çıkarılan rakam...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. İtalyan basını 27 yaşındaki oyuncu için Serie A devinin devrede olduğunu yazdı. İşte gözden çıkarılan rakam ve son gelişmeler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım sezon başında kadroyu baştan aşağı yenilerken, o dönemin en pahalı transferleri ise 6 milyon Euro ödedikleri Lucas Torreira ile Yusuf Demir oldu.
Arsenal'den kadroya dahil edilen Torreira, gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.