Roberto Firmino transferi gerçekleşiyor! 2 yıllık sözleşme...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yoluna emin adımlarla giden Galatasaray gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. Gelecek sezon için elinde tutmak istediği oyunculara yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekip aynı zamanda kadrosunu güçlendirecek futbolcular da arıyor. Aslan, Mauro Icardi transferine odaklansa da herhangi bir olumsuzluk anında alternatif oyuncular arıyor. Aradığı oyuncu olarak gözüne Roberto Firmino'yu kestiren Galatasaray'a transfer haberi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023- 10:49