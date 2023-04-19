GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alman basını duyurdu! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, gerek yaz transfer döneminde gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puanlık fark attı. Gelecek sezonların da planlamasını yapan ve transferde ince eleyip sık dokumak isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, olası ayrılıkların yaşanabileceğini düşünerek transfer listesini belirledi. Alman basını flaş bir iddiada bulundu ve sarı-kırmızılıların o yıldızı canlı izlediğini yazdı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)