Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Ahmet Çakar'dan Abdulkadir Bitigen yorumu! "Penaltı dahil her kararı..."
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi ve hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını yorumladı. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.