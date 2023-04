Cimbom'un kariyerindeki başarıları kadar yardım severliğiyle de alkış alan kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero da melek çıktı... 2012 yılında Türkiye'deyken katıldığı 'Best Model of the World' yarışmasında 'en iyi gülüş' ödülünü alan ve yarışmadan sonra kendisi gibi Uruguaylı Muslera ile İstanbul'da tanışan yenge, bugüne dek mütevazılığıyla hep takdirleri topladı.

Birçok futbolcu eşinin aksine lüks yaşamdan kaçınan Patricia Callero, geçtiğimiz günlerde İstinye'deki bir AVM'ye gitti.

Takvim'de yer alan habere göre alışveriş merkezine girmeden yol kenarında oturan iki çocuklu bir anneyi gördü. İçerideki bir çocuk mağazasından 15 bin TL'lik kıyafet ve ayakkabı alan güzel yenge, ardından da bir marketten 5 bin TL'lik erzak alışverişi yaptı.

Aldıklarını AVM çalışanları aracılığıyla gizlice bu aileye ulaştıran Patricia Callero, bu hareketiyle bir kez daha kalpleri fethetti.