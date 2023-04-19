İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray istiyordu kendisi açıkladı! İşte İlkay Gündoğan'ın sözleri
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına hızla devam eden Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarınıda sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin hedefinde olan İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)
Türk asıllı Alman yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İlkay'ın adı Galatasaray ve Barcelona başta olmak üzere birçok takımla anılıyor.