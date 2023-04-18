Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Şaşırtan gelişme! Mauro Icardi'nin transfer hedefi belli oldu
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların golcüsünün sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. İtalyan basını, 30 yaşındaki forvetin transfer hedefini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Cimbom, yıldız golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Arjantinli futbolcu bu sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.