TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun göz bebeği Galatasaray'a! Adı hiç duyulmamıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkatleri çekmişti. Yeni sezon için transfer planlamalarını sürdüren Cimbom, rotasını yine aynı yere çevirdi. Aslan'ın, Roma forması giyen ve Jose Mourinho'nun transfer ettiği o yıldız için devrede olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 13:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 13:05