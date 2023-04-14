Galatasaray'ın başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan transfer itirafı! "Hedeflerim arasında..."
Galatasaray'a geçen sezon katılan ve bu sezon oynadığı futbolla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devleri tarafından takip edilen 22 yaşındaki futbolcu, hedeflerini de açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
22 yaşındaki Fransız oyuncu, en son yapılan piyasa değeri güncellemesinde en çok değer kazanan Süper Lig futbolcusu oldu.
Sacha Boey, kariyeriyle ilgili Transfermarkt'a konuştu. İşte röportajdan öne çıkanlar..