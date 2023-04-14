Hangi ligler seni en çok cezbediyor? Özellikle biri var mı?

Evet. Premier League. Birçok oyuncu için bu bir hayal. Agresif bir oyuncu olarak benim profilime uyan bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundesliga'da da bekler, İngiltere'deki gibi kontratak yapıyor. İleri giden, savunma ve mücadele yapan oyuncular var. Bunu seviyorum ve en iyi performans gösterdiğim yer orası. İyi bir defans oyuncusuyum, bu seviyede kendimi çok geliştirdim. Ancak kaçırdığım istatistikler olsa bile (25 maçta 2 asist) iyi bir kontratak oyuncusu olabilirim. Sezon bitmeden bunları artırmak istiyorum. Bu benim kişisel hedeflerimden biri.