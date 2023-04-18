TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Firmino gelişmesi! Erden Timur...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Bu sezon birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yine ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino'yu takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 06:40