Dominik Livakovic transfer kararını verdi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda kaleci takviyesi yapmak istiyordu. Bu doğrultuda Cimbom, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i listesine almıştı. Avrupa'dan da birçok talibi olan 28 yaşındaki futbolcu, transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)