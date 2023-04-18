Galatasaray'a transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'a transferde şok bir haber geldi. Yeni sezon planlamaları kapsamında birçok futbolcuyla görüşmelerine devam eden sarı kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aslan'ın kadrosuna katmak istediği o yıldız için sürpriz bir takım resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 12:10