Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a transferde büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'a transferde şok bir haber geldi. Yeni sezon planlamaları kapsamında birçok futbolcuyla görüşmelerine devam eden sarı kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aslan'ın kadrosuna katmak istediği o yıldız için sürpriz bir takım resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak yeni sezonda kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmek istiyor.
Cimbom özellikle son milli arada bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmıştı.