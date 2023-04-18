Alanyaspor - Galatasaray maçında penaltı kararı!
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında Sacha Boey'un Yusuf'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdülkadir Bitigen panaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 20:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 21:00
Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesinden saniyeler sonra Alanyasporlu Yusuf Özdemir, ceza sahası sol çaprazından içeri girdi. Yusuf Özdemir ortasını yaptıktan sonra yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Yusuf'un Sacha Boey'in müdahalesi sonrası yerde kaldığını belirteren penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltı vuruşu için Efecan Karaca beyaz noktaya geldi ve topu ağlara gönderdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...