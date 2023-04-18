Mauro Icardi Alanyaspor - Galatasaray maçında neden oyundan çıktı?
Süper Lig'in 30. haftasında galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, ilk yarının ardından ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 21:59
Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.
Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.