Alanyaspor Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan Icardi sözleri!

Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk konuştu. Buruk, "İlk yarıdaki ritmimiz çok iyi değildi, onu yükseltebilirdik. İlk yarının sonunda golü bulduk ama daha devrede daha dikine oyun hedefimizdi. 3. gol sonrasında oyuna daha hakim olduk. Verilere baktığımızda, bugün hücum anlamında çok olumlu işler yaptık. Icardi'nin adalesinde bir sertlik oldu. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir" dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 23:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 23:24